Vandoorne eerste keer op podium in Formule E

Stoffel Vandoorne heeft zijn eerste podiumplaats behaald in de Formule E. In de straten van Rome reed de Belg naar de derde plaats.

De kwalificaties waren ook al een succes voor Vandoorne, want hij mocht vanop een vierde plaats starten. In de race deed hij het nog beter en won hij nog een plaatsje. Zo staat Vandoorne voor het eerst dit jaar op het podium in de Formule E.

De Nieuw-Zeelander Mitch Evans won de race in de Italiaanse hoofdstad en Duitser André Lotterer werd tweede. Die andere landgenoot in de Formule E, Jérôme D'Ambrosio, startte vanop de twintigste plek en werd uiteindelijk nog tiende.