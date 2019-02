Vanavond toch eerste uitzending 'Cold case' op VTM

Het programma ‘Cold Case’ mag uitgezonden worden. Dat heeft de rechtbank in Brussel beslist. Het Antwerpse parket diende gisteren een eenzijdig verzoekschrift in om de uitzending van de eerste aflevering van de vijfdelige misdaaddocumentaire morgenavond op VTM te blokkeren.

Het parket van Antwerpen wilde in laatste instantie de uitzending van het programma Cold Case dat vanavond voor het eerst wordt uitgezonden te verhinderen.

Twee onderzoeksjournalisten hebben een mogelijke doorbraak geforceerd in de zaak rond Sally Van Hecke - de jonge vrouw werd in '96 vermoord, de dader werd in die 22 jaar nooit gevonden.

Op basis van hun speurwerk, werd het dossier heropend.