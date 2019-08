Vakbond NMBS wil opnieuw staken op 17 augustus

De onafhankelijke spoorvakbond OVS bij de treinbegeleiders heeft een stakingsaanzegging ingediend voor 17 augustus. Dat meldt de Brusselse nieuwssite BRUZZ en het nieuws wordt bevestigd door HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel.

Ook op 27 juli staakten de treinbegeleiders ook al vanwege hun problematische verlofsituatie. Volgens HR Rail vindt er op 13 augustus waarschijnlijk een verzoeningsvergadering plaats om te proberen de staking nog te vermijden.

17 augustus is de zaterdag die in het weekend van Pukkelpop valt. Duizenden mensen gaan doorgaans met de trein naar het festival, het valt af te wachten of zij daar hinder van zullen ondervinden.