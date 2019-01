In Mechelen is een gevangene ontsnapt uit het gerechtsgebouw. De gevangene moest worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter maar heeft een agente afgeleid en kon zich vervolgens uit de voeten maken. Vermoedelijk bevindt hij zich nu in het centrum van Mechelen. De politie is met honden naar hem op zoek. De man is betrokken in een drugszaak, en is niet gewapend.