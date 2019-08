Twenty One Pilots sloot gisterenavond 34ste editie van Pukkelpop af

Twenty One Pilots heeft gisterenavond het hoofdpodium van Pukkelpop afgesloten, waarna festivalgangers van het traditionele vuurwerk konden genieten. De festivalorganisatie maakte ook bekend dat Pukkelpop in 2020 opnieuw van donderdag tot zondag zal plaatsvinden.

De namiddag van de laatste festivaldag stond volledig in het teken van de 17-jarige Billie Eilish, voor wie om 15.00 uur al een heuse stormloop naar de Main Stage ontstond. De Amerikaanse zangeres lokte zowel jong als oud naar het hoofdpodium, waar ze haar set gelijk aanving met de hit "bad guy". Afsluiten deed ze met "bury a friend". Volgens Pukkelpop hebben maar liefst 47.000 festivalgangers naar Billie Eilish gekeken.

De Amerikaanse zangeres stond oorspronkelijk in de Dance Hall geprogrammeerd, maar de organisatie besloot alsnog om haar naar het hoofdpodium te verhuizen. De open plaats in de Dance Hall werd opgevuld door The Opposites.

The National en Twenty One Pilots

Gisterenavondwas het dan weer uitkijken naar het tweede optreden van The National in The Marquee, vol met "fan favourites". Fans konden hun favoriete songs van de band kiezen op de site van Studio Brussel om het twintigjarig bestaan van The National te vieren.

Op het hoofdpodium heeft Twenty One Pilots het festival afgesloten. De laatste dansbenen van Pukkelpop 2019 werden tot 3 uur zondagnacht losgegooid bij Michael Midnight, Bram Willems en Lefto.

2020

Pukkelpop heeft bekendgemaakt dat de 35ste editie van het festival van donderdag 20 tot zondag 23 augustus zal plaatsvinden. De festivalorganisatie verraste dit jaar al door af te stappen van de traditionele opening op woensdag.