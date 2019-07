Tweeling overleden die in auto wordt achtergelaten

Een tweeling van elf maanden oud is gisteren omgekomen in New York, nadat hun vader hen in de auto was vergeten. Dat meldt NBC News.

De 39-jarige man parkeerde gisterenochtend zijn Honda en ging naar het werk. Acht uur later pas besefte hij dat hij z’n dochtertje en zoontje op de achterbank had laten zitten. De man - die als maatschappelijk werker aan de slag was in een nabijgelegen ziekenhuis - belde meteen het alarmnummer toen hij zijn kinderen vond. De baby’s waren er zeer erg aan toe.

Toen de hulpverleners ter plaatse kwamen, hadden de kinderen schuim om de mond. Kort daarna werden ze doodverklaard. De New Yorkse politie is een onderzoek gestart. NBC News vernam van gerechtelijke bronnen dat er wellicht een klacht zal volgen tegen de vader.

Fataal

De doodsoorzaak is officieel nog niet bekend, maar het lijdt weinig twijfel dat de warmte een rol heeft gespeeld bij de overlijdens. De temperaturen schommelden gisteren rond 27 graden in de Bronx, waar het drama plaatsvond. Hoe warm het in de auto was, is niet bekend.

Volgens cijfers van de Amerikaanse overheid stierven er vorig jaar 54 kinderen van de hitte in voertuigen in de VS. In slechts tien minuten kan de temperatuur in een auto met twintig graden stijgen, waarschuwt de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Wanneer de lichaamstemperatuur oploopt tot 42 graden, kan dat mogelijk al fataal aflopen voor de mens.