Tweede wagen? Wouter kiest voor elektrische deelauto

In plaats van een tweede wagen kiest Wouter voor een elektrische deelwagen. Daar rijdt hij 140 kilometer mee naar Nederland, wanneer nodig. Voor 25 euro per dag kan hij een auto reserveren bij Battmobiel. Wouter en zijn vrouw wonen in Gent. Ze hebben samen een auto, maar op momenten dat ze hem beide nodig hebben, huurt Wouter een elektrische auto bij Battmobiel. Het bedrijf heeft verschillende elektrische voertuigen: van bakfietsen tot een exclusieve Tesla model X.

Het bedrijf is voorlopig enkel actief in Gent, maar er zijn uitbreidingsplannen. “We hebben een aantal voordelen bovenop het wagenbezit die onmiskenbaar zijn”, aldus Chris de Guytenaer, oprichter van het bedrijf. “De multimodaliteit, het feit dat je een Tesla kan gebruiken, maar ook een bakfiets. Bovendien is het heel erg leuk om elektrisch te rijden.”

Breekt de elektrische wagen door? Als de elektrische auto’s in aankoop goedkoper worden, zullen ze pas echt doorbreken. “Omstreeks 2024 - 2025 zal het sowieso interessanter zijn om een elektrische wagen te kopen dan een klassieke bolide”, dat zegt Pieter Boussemaere, klimaatexpert aan de VIVES Hogeschool. “Niet meteen omdat de aankoopprijs goedkoper zal zijn, maar vooral omdat een elektrische wagen veel goedkoper is qua onderhoud.”