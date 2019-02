Tweede verdachte Antwerpse bankroof opgepakt

De federale recherche van Antwerpen heeft gisteravond een tweede verdachte gearresteerd in het onderzoek naar de tunnelkraak op het BNP-Paribasfiliaal op de Belgiëlei. Het gaat om Giorgi K. (28), ook een Antwerpenaar van Georgische afkomst. Zijn vingerafdrukken zijn in het schuiladres in de Nerviërsstraat gevonden. Dat melden Het Laatste Nieuws en Gazet van Antwerpen.

Gisteren in de vooravond werd Giorgi K. in zijn appartement in Berchem gearresteerd. Dat gebeurde zonder veel machtsvertoon. “Zes agenten in burger belden rond 18 uur aan de woning aan. De man was blijkbaar thuis want hij liet hen via de parlofoon binnen”, vertelt een buurman.

De Georgiër wordt verdacht van lidmaatschap aan een criminele organisatie. Speurders hebben zijn vingerafdrukken aangetroffen op spullen die in het kelderappartement in de Nerviërsstraat werden achtergelaten.

Giorgi K. is jeugdvriend van eerste verdachte Koba M. die maandagavond al werd opgepakt. Hij verschijnt morgen voor de raadkamer. Met deze arrestaties wordt het duidelijk dat de Tunnelkraak het werk is van een bende Georgische jongeren die al geruime tijd in Antwerpen wonen. De federale recherche heeft nog andere verdachten in het vizier.

Koba M. en Giorgi K. kennen mekaar ook omdat zij een tijdje voor dezelfde transportfirma hebben gewerkt. Koba M. werd er ontslagen omdat hij opgehaalde elektrische toestellen niet bij Recupel afleverde. Tweede verdachte Giorgi K. werkt er nog altijd.