Twee skiërs willen via rechtbank naar Spelen

Skiester Marjolein Decroix (25) en skiër Dries Van den Broecke willen via de rechtbank alsnog hun selectie afdwingen voor de Olympische Winterspelen in Pyeongchang (9-25 februari). Ze claimen beide de startplaats die donderdag door het BOIC werd toegekend aan skiër Sam Maes.

Eerder deze week voegde het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité twee extra atleten toe aan de selectie voor Pyeongchang: schaatser Matthias Vosté en skiër Sam Maes. Het BOIC kreeg die twee startbewijzen na reallocaties. Marjolein Decroix zegt “verbolgen” te zijn over de manier waarop het selectiereglement werd toegepast.

“Genderneutraal startbewijs”

“Het bijkomende startbewijs dat het BOIC na reallocatie door de Internationale skifederatie kreeg, is genderneutraal”, zegt het management van Decroix. “Dat betekent dat het BOIC de vrijgekomen plaats op de quotalijst zowel aan een mannelijke als aan een vrouwelijke atleet kon toewijzen.”

“Het BOIC besliste echter om de bijkomende startplaats toe te kennen aan de mannelijke atleet Sam Maes. Het deed dat op grond van het feit dat België een bijkomende startplaats kreeg op basis van de prestaties van een mannelijke atleet. Volgens het selectiereglement is zo’n selectiegrond uitsluitend van toepassing als een vrijgekomen startplaats verplicht aan een atleet van het ene of het andere geslacht moet worden toegekend.”

"Betere resultaten dan Maes"

Decroix wordt bijgestaan door meester Walter Van Steenbrugge. "Marjolein staat hoger gerangschikt in de selectiecriteria dan de overige skiërs die niet werden geselecteerd. Bijgevolg heeft zij volgens het reglement recht op de vrijgekomen plaats. Door en foutieve toepassing van het selectiereglement schendt het BOIC het gelijkheidsbeginsel, minstens is dit een ongeoorloofde discriminatie op grond van geslacht, wat strijdig is met onze grondwet", zegt hij. "Volgens een correcte toepassing van het selectiereglement moet Marjolein dus in de olympische selectie opgenomen worden."

Zondagmiddag uitspraak

Zondagvoormiddag komt de zaak voor in kort geding bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Later op de dag volgt allicht al een uitspraak aangezien het BOIC de definitieve selectielijst uiterlijk zondagavond aan het IOC moet communiceren.

Het BOIC zal zondag de keuze voro Sam Maes verdedigen. "We hebben kennis genomen van het feit dat de reallocatieplaats toegekend aan Sam Maes in het alpineskiën wordt geambieerd door twee andere atleten. Na de neergelegde klachten van Marjolein Decroix en Dries Van den Broecke zal het BOIC zondag voor de rechtbank zijn standpunt pleiten."

Sneeuwsport Vlaanderen spreekt Decroix tegen

Sneeuwsport Vlaanderen spreekt het verhaal van Marjolein Decroix tegen. "De Belgische skiërs hebben anderhalf jaar geleden een charter ondertekend waarin vastgelegd werd dat de plaats van een weggevallen man naar een man zou gaan en de plaats van een weggevallen vrouw naar een vrouw." Dat zegt secretaris-generaal Lode Nolf aan Sporza. België heeft een extra startplaats gekregen op basis van de resultaten van de geblesseerde Armand Marchant en dus heeft het BOIC op basis van de gemaakte afspraken het extra ticket aan Sam Maes gegeven.