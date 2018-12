Twee miljard aan Libische fondsen 'verdwenen': ex-topman Financiën verhoord

Het parket van Brussel onderzoekt of Marc Monbaliu, de voormalige algemeen directeur van de schatkist van de federale overheidsdienst Financiën twee miljard euro heeft overgemaakt aan Libië. De speurders hebben ook een huiszoeking uitgevoerd bij de schatkist van Financiën om na te gaan wat de rol was van de overheidsdienst is geweest. De man is niet opgepakt en is niet in verdenking gesteld. Er komen nog bijkomende verhoren, laat het parket weten.

Na de val van het Kadhafi-regime in 2011 ging de VN-Veiligheidsraad over tot het bevriezen van de Libische tegoeden bij banken over de hele wereld. Doel was vermijden dat het geld in verkeerde handen terechtkwam en het opzijzetten voor de latere wederopbouw van het land.

In België is zo 14 miljard euro bevroren, vooral bij fondsenbeheerder Euroclear. Maar intussen blijkt er geld verdwenen. Dat stelde de onderzoeksrechter vast toen hij in de zaak van het herbebossingsproject van prins Laurent in Libië achter de fondsen van Kadhafi aanging. In dat onderzoek heeft de onderzoeksrechter nu de voormalig algemeen directeur van de schatkist van de FOD Financiën, Marc Monbaliu, verhoord.

Die had een brief geschreven aan fondsenbeheerder Euroclear, waarin hij verklaarde dat er geen wettelijke basis meer is om de interesten op de bevroren Libische tegoeden niet vrij te geven."Er werd ook een huiszoeking uitgevoerd bij de diensten van de schatkist van de FOD Financiën om na te gaan wat de rol van de administratie geweest is in het overschrijven van de intresten op de Libische fondsen en met de bedoeling om de bestemmeling nader te identificeren"