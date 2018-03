Nieuw: The Voice met 60-plussers

Op talent staat geen leeftijd. En al zeker niet op muzikaal talent. Daarom gaat VTM op zoek naar zangtalent van werkelijk álle leeftijden. Naast nieuwe seizoenen van The Voice van Vlaanderen en The Voice Kids, start de zender ook met de voorbereidingen van de allereerste The Voice Senior. In dat programma wordt het podium uitsluitend vrijgemaakt voor 60-plussers met een straffe stem.

Ons land barst nog steeds van het muzikaal talent. Dat kreeg meer dan een miljoen kijkers eind vorig jaar te zien in The Voice van Vlaanderen. Dat talent is nog lang niet uitgezongen. The Voice van Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar sterke stemmen tussen zeventien en 59 jaar. Jonge talenten tussen zeven en 14 jaar kunnen zich inschrijven voor The Voice Kids.

Aan dat rijtje wordt dit jaar The Voice Senior toegevoegd. Hier maakt het jonge talent plaats voor 60-plussers met een uniek stemgeluid. Zo zet The Voice binnenkort in op entertainment voor alle en door alle generaties.

Opnames in de zomer

De opnames van The Voice van Vlaanderen, The Voice Kids en het nieuwe The Voice Senior starten nog deze zomer. Welke coaches in de draaistoelen zullen plaatsnemen wordt later bekendgemaakt. Ook op de uitzenddatum is het nog even wachten.

Inschrijven vanaf nu

Denk jij dat je de stem hebt om de nieuwe Voice van Vlaanderen te worden? Inschrijven voor de verschillende Voice-edities kan vanaf nu via vtm.be.