Nathalie Meskens verklapt haar gewicht

Elke week stellen Qmusic-dj’s Maarten en Dorothee op de man af de tien meest gegoogelde vragen over een bekende Vlaming aan die bekende Vlaming. Vandaag op de rooster: tv-persoonlijkheid Nathalie Meskens. Een van de meest opmerkelijke vragen: hoeveel weegt Nathalie?

De laatste jaren is Nathalie Meskens heel wat gewicht verloren en dat blijft mensen fascineren. 'Hoeveel weegt Nathalie Meskens' is dan ook één van de tien meest gegoogelde vragen over de actrice. “Ik weet het eigenlijk niet exact. Ik meet en weeg mezelf niet”, verklapt Meskens. “Ik weet mijn gewicht wel een beetje en nu zal ik rond de 55 kilogram wegen”, voegt ze toe.

“Dat is gekomen door mijn nieuwe eetgewoontes en levensstijl, want vroeger woog ik altijd tussen de 61, 62 en 63 kg. Dat is toch een groot verschil en ik voel dat ook. Ik vind het nu belangrijker hoe ik mij voel en hoe mijn kleren zitten dan een getalletje op een weegschaal, dat is zo onbelangrijk. Who cares?", voegt de actrice toe.

Meskens vertelt ook dat ze vroeger een jojo was qua gewicht. “Begin twintig schoot mijn lichaam ineens alle kanten uit en ik was nog nooit met mijn gewicht bezig geweest. Stelselmatig wilde ik mijn gewicht dan onder controle krijgen. Met de jaren werd dat wel meer uit interesse en de passie voor wat voeding doet met ons lichaam, onze geest en met het milieu. Op die trip zit ik nu en ik vind dat een hele leuke trip.”

Nieuw lief

Maarten en Dorothee vroegen Meskens ook wie haar vriend is. Het antwoord: hij heet Nadim. Meer wil ze er niet over vertellen, want hij heeft dat niet zo graag. Wel verklapt ze dat ze niet actief op zoek is gegaan naar een lief. “Hij is als een cadeau op mijn pad terechtgekomen en daar ben ik nog altijd heel blij mee.”

Van theater naar tv

Verder geeft Meskens ook mee hoe ze bekend is geworden: door de fictiereeks ‘Kaat & Co’. “Ik ben er echt aan begonnen met het gedacht van: ik ga één keer tv doen, dan hebben we dat ook gehad en hopelijk rekenen ze mij er niet op af in het theatermilieu. Ik schaamde mij zelfs een beetje dat ik televisie ging doen, heel komiek. Maar het was een heel fijne ervaring. Zo is het eigenlijk allemaal begonnen.”