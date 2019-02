In Amerika worden de Grammy's uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste muziekprijzen ter wereld. De prijs van het 'nummer van het jaar' ging naar Childish Gambino, met het nummer 'This is America'.

Ook Dua Lipa, Ariana Grande, en Lady Gaga vielen al in de prijzen.

Michelle Obama

Een opvallende gast dit jaar is de vroegere presidentsvrouw Michelle Obama. Zij kwam vertellen wat muziek voor haar betekent. Vorig jaar was er veel kritiek omdat vrouwen toen minder aan bod kwamen in de show.