Trump bevestigt: "Ik ga de noodtoestand uitroepen"

De Amerikaanse president Donald Trump gaat de nationale toestand uitroepen om geld vrij te maken voor een muur op de grens met Mexico. Dat bevestigt hij zonet op een persconferentie.

Gisteren zei een topofficial van het Witte Huis al dat Trump zo geld wilde vrijmaken, en hij bevestigt nu zelf.

Volgens het akkoord dat onderhandeld werd door het comité van Republikeinen en Democraten krijgt Trump slechts 1,37 miljard dollar voor de bouw van zijn grensmuur. Zelf eiste hij echter 5,7 miljard. Tijdens een toespraak op een bijeenkomst van Amerikaanse ordehandhavers beloofde Trump eergisteren nog dat zijn muur er sowieso zou komen.

Het akkoord werd eerder die dag al goedgekeurd door de Senaat (83-16) en later keurde ook het Huis van Afgevaardigden met een ruime meerderheid (300-128) de financieringswet goed die een nieuwe ‘shutdown’ van de federale overheid moet vermijden. De wet is nu doorgestuurd naar het Witte Huis ter ondertekening door de president.

Noodtoestand

Het was afwachten hoe Trump de bouw van zijn muur dan zou financieren. Een van de opties waarmee hij al langer dreigde, en waarvan hij nu gebruik zou willen maken, is de afkondiging van de nationale noodtoestand langs de Amerikaans-Mexicaanse grens, waar zich volgens hem zowel een “humanitaire crisis” als een “crisis van nationale veiligheid” afspeelt. Daarmee kan de president middelen vrijmaken voor de bouw van de muur zonder daarvoor eerst toestemming nodig te hebben van het Amerikaans Congres, dat in de regel zeggenschap heeft over de portefeuilles.

