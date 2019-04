"Totaalverbod op alcoholreclame noodzakelijk": UGent

Een totaalverbod op alcoholreclame is noodzakelijk om de volksgezondheid te verzekeren. Dat is de conclusie van een studie in opdracht van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), waarover De Morgen schrijft.

Promotor Tom Decorte en zijn collega's vergeleken de impact van alcoholmarketing in verschillende Europese landen met elkaar. In een tweede deel van de studie werd er bij zowel de alcoholindustrie als de gezondheidssector gepeild welk type regulering zij percipiëren als het beste.

"Frankrijk is een heel stuk strenger dan België. Ondanks de vrees voor een economisch bloedbad koos het land ervoor om al in 1991 sportevenementen niet meer te laten sponsoren door alcoholische merken", zegt onderzoeker Ruben Kramer."Het wereldkampioenschap voetbal in 1998 toonde dat de vrije plekken meteen ingevuld werden door andere bedrijven."

In België moet het "Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken" de verschillende belangen in discussie over alcoholreclame verenigen. De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) houdt toezicht op de naleving van de code en oordeelt over mogelijke overtredingen. Maar daar slaagt ze volgens de onderzoekers niet in: de volksgezondheid wordt nauwelijks tot niet in acht genomen.

"De JEP is een zelfregulerend orgaan van de industrie. Het is niet in hun belang om de volksgezondheid te beschermen", zegt Kramer. De Unie van Belgische Adverteerders (UBA) noemt een totaalverbod naïef: "als je echt iets wilt verbieden, verbied dan het product", klinkt het.

Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) loopt niet warm voor zo'n verbod. "Verbieden om te verbieden, haalt nauwelijks iets uit", zegt haar woordvoerder. "Niet iedereen die al eens een fles wijn of een pintje koopt in een nachtwinkel is een probleemdrinker of toekomstig alcoholist."