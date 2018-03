Topman Veviba: "Wij zijn geen bedriegers"

"Wij zijn geen bedriegers en wij zijn geen gangsters", zegt de zaakvoerder van Veviba. Daarmee reageert hij voor het eerst voor de camera nadat aan het licht was gekomen dat het vleesbedrijf fraudeerde met etiketten van vlees. Het bedrijf verwerkte ook vlees dat niet bedoeld was voor consumptie.

Zaakvoerder Louis Verbist, ontkent die beschuldigingen voor de camera van de West-Vlaamse omroep Focus-WTV. “Het zijn allemaal, voor 250 procent, biologische dieren die we verkocht hebben aan de warenhuizen. Er is daar nooit een ander stuk vlees ingegaan.” Hij zegt dat hij alle vertrouwen heeft in het onderzoek van het gerecht.

De Veviba-topman begrijpt de negatieve reacties en de hele mediastorm niet. “Wij zijn geen bedriegers en geen gangsters. Ik ben 73. Ik word door heel veel mensen in België graag gezien”, reageert hij emotioneel.

Grote klanten weg

Onder meer supermarktketens Delhaize en Colruyt beslisten om de samenwerking met Veviba stop te zetten. Daarmee verloor het twintig jaar oude bedrijf enkele grote klanten. Toch is Verbist ervan overtuigd dat zijn bedrijf dit zal overleven. “Het is het mooiste bedrijf van België.”

