Toch coalitie in Ninove: Open Vld, Samen en NVA'er in zee

In het Oost-Vlaamse Ninove komt er een coalitie van de partijen Open Vld en Samen, met de steun van N-VA-lijsttrekker Joost Arents. Dat liet Arents weten aan het bestuur van N-VA Ninove. Het extreemrechtse Forza Ninove behaalde 40 procent van de stemmen, maar wordt zo toch verbannen tot de oppositie.

"Joost Arents heeft zijn handtekening gezet bij Open Vld om zo met Samen de linkse coalitie te depanneren. Dat heeft hij laten weten aan ons bestuur", zegt Karolien De Roose, de tweede verkozene van N-VA Ninove. "Dat is geheel zonder ons medeweten gebeurd. We hadden beslist om consequent door te gaan met de oppositie. Het hing al een tijdje in de lucht, maar we zijn enorm onder de indruk. Het zal een coalitie worden dankzij Joost Arents en ik ben diep teleurgesteld. Vandaag was de deadline en moesten de voordrachten binnen. Als er een voordrachtsakte is, komt er dus geen geheime stemming. "Over de verdeling van de posten is er nog geen duidelijkheid.

In Ninove dreigde de onbestuurbaarheid, nadat Guy D'haeseleer van Forza Ninove, die zetelt in het Vlaams Parlement voor Vlaams Belang, met vijftien zetels er twee te kort had voor een absolute meerderheid. Open Vld haalde 9 zetels en Samen 7 zetels. De huidige burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) liet twee weken geleden weten geen coalitie te kunnen vormen met N-VA en Samen, maar met de steun van Arents heeft de nieuwe coalitie nu toch 17 van de 33 zetels.

No walk in the park

"De vorming van deze meerderheid is bijgevolg geen eenvoudige of evidente keuze, maar volgens ons wel de enige die de stad vooruit kan helpen en alle Ninovieters daarin wil betrekken en respecteren. Het wordt zeker geen wandeling door het park, maar falen is geen optie", zegt de coalitie in een gezamenlijke mededeling.

"We beseffen dat een aantal inwoners ontgoocheld en zelfs boos zullen zijn, dat er tegenstand zal komen en dat we dus niet iedereen (meteen) zullen kunnen overtuigen. Toch durven we vragen om ons het voordeel van de twijfel te geven. De gemeenteraadsleden die vandaag hun nek uitsteken, vertegenwoordigen uiteindelijk ook meer dan de helft van de kiezers."

Tania De Jonge blijft volgens het akkoord burgemeester en Arents zou drie jaar schepen worden.

Forza

Guy D'haeseleer is niet bereikbaar voor commentaar, maar hij schrijft op Facebook dat hij binnen zes jaar een absolute meerderheid wil halen. "Dit is een slag in het gezicht van een groot deel van de Ninovieters in het algemeen, en de Vlaamsgezinde kiezers in het bijzonder. Ik hoop dat hij (Joost Arents, nvdr.) het lef heeft om 6 jaar te blijven zetelen. Deze laffe houding geeft me de moed om er vanaf 3 januari in te vliegen, samen met mijn 15-koppige fractie. Op naar de volstrekte meerderheid in 2024." Op sociale media circuleert ook een oproep om de nieuwjaarsreceptie van de stad Ninove op 6 januari te verstoren. Dries Van Langenhove, de oprichter van de extreemrechtse organisatie Schild & Vrienden, plant een "Mars voor Ninove" op 3 januari bij de aanstelling van de nieuwe coalitie.