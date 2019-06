Tim Merlier is Belgisch kampioen wielrennen. In een massaspurt was hij de snelste op het parcours in Gent. Voor het eerst in zijn carrière zal de 26-jarige renner van Corendon-Circus in de driekleur mogen rijden.

Tijdens de wedstrijd was er wel opnieuw een hoofdrol weggelegd voor toptalent Remco Evenepoel. De jongeling van Deceuninck-QuickStep reed tientallen kilometers in de aanval en had op het einde van de wedstrijd zelfs nog enkele aanvallen in de benen.

Toch kwam alles opnieuw samen en maakte het peloton zich op voor een massaspurt. Merlier toonde zich daarin afgetekend de snelste en maakte zijn favorietenrol in de spurt dus gemakkelijk waar.