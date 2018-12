Theresa May overleeft vertrouwensstemming

Alle 317 parlementsleden van de Conservatieve Partij brachten hun stem uit. 200 partijleden stemden voor het aanblijven van May.

Veel leden van de Conservatieve Partij in het Britse parlement vonden het onaanvaardbaar dat May de stemming over de brexitdeal met Europa niet liet doorgaan. Daarom dienden ze samen een motie van wantrouwen in tegen May als partijleider, en dus ook als premier.

Nu Theresa May de vertrouwensstemming gewonnen heeft, is haar positie in haar eigen partij steviger. Bovendien kan ze het komende jaar niet door haar partijgenoten worden gedwongen om af te treden.

Toch is de onzekerheid de komende maanden nog niet van de baan in het Verenigd Koninkrijk. May heeft geen meerderheid in het Britse parlement voor haar brexit-akkoord. Ze probeert bij een aantal Europese leiders toegevingen te krijgen. Voor 21 januari moet May met een akkoord naar het parlement gaan. De kans dat dat een andere deal zal zijn, is klein. Intussen dreigt de socialistische Labourpartij met een motie van wantrouwen tegen de hele regering.