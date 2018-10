Teuns 3e in Ronde van Lombardije, Pinot wint

Dylan Teuns (BMC) is derde geëindigd in de Ronde van Lombardije, één van de vijf monumenten in het wielrennen. Tim Wellens (Lotto Soudal) werd vijfde. De overwinning in 'Il Lombardia' was voor de Fransman Thibaut Pinot.

In de laatste klassieker van het seizoen kwam de Fransman na 241 kilometer solo over de streep, voor de Italiaan Vincenzo Nibali en onze landgenoot Dylan Teuns, die zo de eerste Belg op het op podium werd sinds de zege van Philippe Gilbert in 2010. Tim Wellens werd vijfde.

Voor Pinot is het al de tweede zege op enkele dagen tijd, woensdag was hij nog aan het feest in Milaan-Turijn. Hij is tevens de eerste Fransman die in Lombardije kan winnen sinds Laurent Jalabert in 1997. Op de erelijst van de Koers van de Vallende Bladeren volgt hij Nibali op.