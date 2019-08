STVV smeert Standard eerste nederlaag aan na knappe goals De Bruyn en Masoudi

Eerste verlies voor Standard. Te slap voor de rust, niet efficiënt genoeg erna. Paal, lat en Schmidt stonden in de weg. STVV pakte zijn eerste zege - eentje op karakter.

Zo, wie had de 2-0-ruststand van STVV-Standard voorspeld? Die mag zijn/haar handen in de lucht steken. De Limburgers hadden vorige week een pak voor de broek gekregen in Brugge, de Rouches stonden bij aanvang van de speeldag met zes op zes mee aan de leiding. Er leek iets veranderd in Luik. Volwassener, zakelijker.

Daar was weinig van te merken voor de rust. Standard begon nog goed en had de controle in het openingskwartier. Carcela trapte twee keer over, Schmidt bokste een schot van Lestienne weg. Maar daarna ging het steil bergaf bij de bezoekers.

Het voetbal werd – om het met één woord te zeggen – slordig. STVV kwam dan weer beter in de wedstrijd. Op het half uur verloor Bastien de bal op het middenveld, De Bruyn liep, bleef lopen en schoot knap binnen. Er werd hem niets in de weg gelegd. Maar toch: mooie goal.

Dubbele voorsprong

Vlak voor de rust liet Standard zich opnieuw ringeloren. Balverlies bij Cimirot, Masoudi speelde Kosanovic door de benen en trapte raak – Bodart opnieuw kansloos. Preud’homme zat zijn woede te verbijten op de bank, Emond verlengde een voorzet van Vojvoda nog op de lat.

Wie dacht dat Standard scherp uit de kleedkamer zou komen, had het mis. Boli zette zich door, Bodart redde goed. En even later draaide diezelfde Boli Dussenne helemaal zoek in de zestienmeter – pijnlijke sequentie voor de verdediger -, de Standard-doelman zat er weer goed tussen.

Niet genoeg

Plots ging het tempo bij de bezoekers dan toch de hoogte in. Lestienne schoot hard op Schmidt en de Rouches kregen een strafschop na ingrijpen van de videoref - Emond kopte op de handen van Janssens. De net ingevallen Mpoku trapte beheerst binnen. Standard bleef nu komen. Schmidt hield Carcela van een doelpunt, Lestienne mikte op de lat en Schmidt haalde de rebound van Teixeira uit doel. Hangen en wurgen bij de Truienaars, powerplay van de Luikenaars.

Tien minuten voor tijd kopte Emond opnieuw op de paal en even later haalde Endo een poging van Cop van de lijn. Iedereen bij Standard met de handen in het haar. STVV overleefde zelfs acht minuten blessuretijd en won. Handen in de lucht voor zij die het voorspeld hadden.