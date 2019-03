Studente filmt met smartphone exhibitionist die haar lastigvalt

In het VTM-opsporingsprogramma FAROEK Live heeft de politie beelden verspreid van een exhibitionist die studentes lastigvalt.

In november vorig jaar werd een 24-jarige studente, die de schuilnaam Lise gebruikt, ‘s nachts lastiggevallen door de exhibitionist. Ze kwam net thuis en merkte de man op toen ze de voordeur opendeed. “Ik zag dat hij aan het masturberen was”, vertelt ze. “Ik heb gereageerd: vind je dat nu normaal? En bam. Ik kreeg een slag in mijn gezicht.”

De studente kan weglopen, maar de man volgt haar. Ze neemt haar smartphone en zet de camera aan, zonder dat de man het doorheeft. Uiteindelijk gaat hij weg.

De politie en het parket van Leuven verspreiden de smartphonevideo in FAROEK Live, in de hoop dat iemand de dader herkent. Ze vermoeden dat de man al meerdere meisjes heeft lastiggevallen.

Herken je de dader? Of heb je iets gezien? Dan kan je contact opnemen met de speurders via het gratis telefoonnummer van de politie 0800/30 300 of via mail (opsporingen@police.belgium.be).