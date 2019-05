Stoofvlees zonder vlees: wie proeft het verschil?

Zjef De Loose is sinds drie jaar veganistisch. Hij werkt voor brouwerij Het Anker in Mechelen en heeft er mee voor gezorgd dat er in het restaurant van de brouwerij enkele veganistische gerechten op de kaart staan. De klanten mogen eens proeven van een veganistische variant van stoofvlees, al weten ze zelf niet dat het om zo’n variant gaat.

Ongeveer een vijfde van onze CO2 uitstoot komt van wat we eten. Vooral het vlees van runderen en lammeren hebben daar een groot aandeel in. Het bracht Het Anker op het idee om een veganistische versie van stoofvlees op de kaart te zetten. In plaats van rundsvlees wordt er gekozen voor soja. In het hele gerecht zijn er geen dierlijke ingrediënten terug te vinden: de frieten zijn gebakken in plantaardige olie en de mayonnaise is opgeklopt met sojamelk.

Niet iedereen zal veganistisch worden en dat is ook niet nodig. Je kan vlees blijven eten en toch een verschil maken. “Als je geen vlees van herkauwers meer eet, maak je al een aanzienlijk verschil”, dat zegt Pieter Boussemaere, auteur van drie klimaatboeken. “Zo ga je ongeveer drie à vier procent van je persoonlijke klimaatafdruk afpingelen. Een wereld waarin helemaal geen vlees meer wordt gegeten is een utopie, je moet er gewoon een beetje verstandig mee omspringen”.

Klimaatdossier

Dit weekend zoeken we drie dagen lang uit hoe we met zijn allen zelf iets kunnen doen aan het klimaat en de klimaatopwarming. VTM NIEUWS zocht samen met Het Laatste Nieuws uit wat echt een verschil maakt. Uit tientallen wetenschappelijke rapporten en gesprekken met tal van experts verzamelen we de correcte en genuanceerde feiten en cijfers over de klimaatverandering. Om zo te weten te komen hoe we met vaak minimale inspanningen een steentje kunnen bijdragen om de klimaatopwarming binnen de perken te houden. Vandaag focussen we ons op voeding.