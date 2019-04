Stewards die instaan voor de veiligheid tijdens voetbalwedstrijden in eerste klasse smokkelen zelf vuurpijlen en andere verboden spullen het stadion in. Dat zegt een ervaren steward aan VTM NIEUWS in een anonieme getuigenis. Veel stewards zijn in de eerste plaats fans van hun club en zijn bevriend met amokmakers van de harde kern, zegt hij.