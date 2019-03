Sterrenrestaurant The Jane ontruimd door dakbrand

In de Antwerpse wijk Groen Kwartier is zaterdagmiddag The Jane ontruimd na een brand in de keuken. De ongeveer honderd klanten en vijftig medewerkers van het tweesterrenrestaurant van Sergio Herman moesten geëvacueerd worden. De brandweer heeft de brand ondertussen onder controle en er is weinig impact op de buurt.

De brandweer rukte zaterdagmiddag uit voor een brand aan het dak van de keuken, zegt de politie. Die was snel onder controle en een uitbreiding naar de rest van het restaurant kon vermeden worden, maar er was wel een hevige rookontwikkeling in de wijk.

"Er is geen gevaar voor de omgeving", zegt politiewoordvoerder Willem Migom.

Bij de brand raakte niemand gewond. De aanwezigen in het tweesterrenrestaurant van Sergio Herman en Nick Bril - ongeveer honderd klanten en vijftig medewerkers - moesten wel geëvacueerd worden.