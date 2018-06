Staking bij Partena vanaf donderdag

Meer dan 2.000 huishoudhulpen van Partena Dienstencheques zullen vanaf donderdag het werk neerleggen. Dat maakten de vakbonden bekend na mislukt overleg met de directie.

De vakbonden bij Partena dienden vorige week een stakingsaanzegging in na een aanslepend sociaal conflict. Het sociaal overleg verloopt volgens de bonden al langer moeizaam. Vorig jaar rond deze periode was er ook al een sociaal conflict. De druppel die de emmer nu deed overlopen, is de ongelijke behandeling van de huishoudhulpen van Partena en die van het overgenomen dienstenchequebedrijf Solide Forta.

Vandaag vond een verzoeningsvergadering plaats, maar die leverde volgens Serlet niets op. "De arrogantie bij de directie van Partena blijft dezelfde. Er is zelfs geen begin van een voorstel op tafel gelegd. Daarom rest ons niets anders dan vanaf donderdag te staken", aldus Serlet. Partena telt meer dan 2.000 huishoudhulpen.