Staking afgelopen: bpost hervat vanavond het werk

Bij bpost wordt het werk vanavond hervat. Dat is beslist na onderhandelingen tussen directie en vakbonden. Een akkoord is er nog niet, maar "omwille van positieve evoluties is er beslist om de acties te onderbreken", aldus vakbondsman Jean-Pierre Nyns (ACOD). De gesprekken gaan deze namiddag verder, de aangekondigde vijfde stakingsdag komt er dus niet.



Zoals gepland hebben de directie van bpost en de sociale partners het sociaal overleg deze ochtend constructief verder gezet. Er werd vooruitgang geboekt in de bespreking van de voorstellen die op tafel liggen en daardoor wordt de staking opgeschort. "Het gesprek gaat in de positieve richting, er is respect voor alle mensen die gestaakt hebben of aan het staken zijn, dus we spreken van een positieve evolutie", klinkt het bij de vakbond van bpost. "We onderbreken de staking en gaan proberen de achtergrond die er is weg te werken."

De directie wenst te benadrukken dat ze bijzonder tevreden is van de geboekte vooruitgang en dat de dienstverlening opnieuw verzekerd kan worden op een cruciaal moment voor haar klanten.

De bonden en de directie werken nu in alle sereniteit verder om de verschillende afspraken verder te concretiseren tot een finaal akkoord. Beide partijen onthouden zich voorlopig van verdere commentaar.