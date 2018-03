Zwak Arsenal moet boe-geroep slikken

Manchester City blijft verderstomen in de Premier League. The Citizens wonnen in en tegen Arsenal met 0-3. Afgelopen zondag won City ook al met dezelfde cijfers van Arsenal in de finale van de League Cup.

Al snel kon Manchester City zich verzekeren van de overwinning. Bernardo Silva en David Silva legden de wedstrijd nog voor het halfuur in een beslissende plooi. Nog voor de rust gaf uitblinker Leroy Sané Arsenal de doodsteek toe.

De malaise bij Arsenal blijft zo duren. De ploeg van Arsène Wenger kon niet meer winnen in de competitie sinds begin februari. Donderdag klonk er zelfs massaal boe-geroep vanuit de Arsenal-tribunes.

City behoudt zo zijn riante bonus van 16 punten op eerste achtervolger en stadsrivaal Manchester United. Arsenal blijft steken op een teleurstellende zesde plaats.