Zulte Waregem wint derby bij Kortrijk

KV Kortrijk heeft een slechte zaak gedaan in de strijd om play-off 1. In de derby tegen Zulte Waregem gingen de Kerels met 0-1 onderuit. Hamdi Harbaoui maakte het enige doelpunt van de partij. Ondanks de nederlaag blijft Kortrijk wel zesde in het klassement, maar het laat wel de kans liggen om verder weg te lopen van Standard en Antwerp.

In de eerste helft was het voornamelijk Kortrijk dat de plak zwaaide. Toch kwam Zulte Waregem na een halfuur spelen bijna op voorsprong na kansen voor Hamdi Harbaoui en Peter Olayinka. Maar de grootste misser was voor Evgeniy Makarenko, die bij een hoekschop de bal moederziel alleen aan de tweede paal kreeg. De Oekraïner trapte onbegrijpelijk naast.

Toen Theo Bongonda in de 84e minuut over het been van Kristof D'Haene struikelde, legde scheidsrechter Erik Lambrechts de bal op de stip. Hamdi Harbaoui schoot de bal hoog voorbij Thomas Kaminski en zette zo de eindcijfers op het bord.

Kortrijk (6e met 39 punten) mist zo de kans om uit te lopen op Standard (7e met 38 punten). De Luikenaren hebben met rode lantaarn KV Mechelen en middenmoter KV Oostende een makkelijker programma dan Kortrijk, dat in zijn laatste twee competitieduels nog tegen leider Club Brugge en eerste achtervolger Charleroi aan de bak moet.