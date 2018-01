Zulte Waregem wint degradatieklepper

Zulte Waregem heeft op de 22e speeldag in de Jupiler Pro League de degradatieklepper op het veld van KV Mechelen gewonnen met 0-2. Essevee krijgt zo wat ademruimte. Mechelen heeft na vier nederlagen op rij nog maar twee punten voorsprong op rode lantaarn Eupen.

Zowel KV Mechelen en Zulte Waregem waren in januari al bijzonder actief op de transfermarkt. Bij de thuisploeg stonden met Clément Tainmont, German Mera en Fatos Beciraj drie nieuwkomers aan de aftrap. Bij Essevee gooide Francky Dury wintertransfers Damien Marcq en Hamdi Harbaoui voor de leeuwen. Timothy Derijck nam na drie maanden afwezigheid opnieuw zijn plaats in de ploeg in.

Nerveuze eerste helft

Zulte Waregem ontfermde zich in de beginfase over het leer. Nill De Pauw werd tot twee keer toe in stelling gebracht, maar liet telkens de openningstreffer liggen. In een kansarme en nerveuze eerste helft knokte Mechelen zich steeds meer in de wedstrijd.

Tim Matthys leverde uit een vrije trap het eerste schot tussen de palen af, Bossut klemde het leer makkelijk. De partij ging goed op en neer, al bracht dat geen doelgevaar meer op.

Zeldzame dreiging

Na de pauze nam KV Mechelen het roer stevig in handen, maar opnieuw werd Sammy Bossut amper aan het werk gezet. Op de tegenaanval kwam de zeldzame dreiging van de bezoekers.

Doelman Colin Coosemans schudde eerst nog een knappe redding uit zijn handschoenen op de vlam van invaller Leya Iseka, maar moest zich even later wel gewonnen geven. Davy De fauw (81.) verlengde een voorzet van Sander Coopman via de onderkant van de lat in doel. Vijf minuten later had Zulte Waregem zijn schaapjes helemaal op het droge. Harbaoui (86.) bewees zijn waarde en scoorde de 0-2.