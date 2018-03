Zoontje voor Schweinsteiger en Ivanovic

Bastian Schweinsteiger en voormalig tennisspeelster Ana Ivanovic zijn de fiere ouders van een zoontje. Beide maakten het heuglijke nieuws bekend via sociale media. Voor de Duitse middenvelder van Chicago Fire en de Servische tennisvedette is het hun eerste kindje.

“Welkom in deze wereld, kleine jongen!”, schreven ze op hun Instagram-profiel. “Woorden kunnen ons geluk niet beschrijven”, vertelt de Roland Garros-winnares van 2008. Het koppel is sinds de zomer van 2016 gehuwd. Momenteel verblijven ze in Chicago waar ‘Schweini’ speelt, begin januari heeft hij zijn contract nog voor één jaar verlengd.