Zo ziet de kalender van play-off 2 eruit

Naast de bekendmaking van de kalender van play-off 1, is ook de kalender van play-off 2 bekend gemaakt. Daar is het vooral uitkijken naar de Antwerpse derby tussen Antwerp en Beerschot-Wilrijk. Die wedstrijd wordt gespeeld op 15 april. Op 29 april is er de terugwedstrijd op het Kiel.

Dit is de volledige kalender voor groep A:

Speeldag 1

31/03: KV Kortrijk - Waasland-Beveren

31/03: Lierse - Moeskroen

01/04: Zulte Waregem - OH Leuven

Speeldag 2

07/04: OH Leuven - Lierse

08/04: Moeskroen - KV Kortrijk

08/04: Waasland-Beveren - Zulte Waregem

Speeldag 3

14/04: Zulte Waregem - Moeskroen

14/04: Waasland-Beveren - OH Leuven

14/04: Lierse - KV Kortrijk

Speeldag 4

17/04: Moeskroen - Waasland-Beveren

17/04: KV Kortrijk - OH Leuven

17/04: Lierse - Zulte Waregem

Speeldag 5

20/04: Zulte Waregem - KV Kortrijk

21/04: OH Leuven - Moeskroen

21/04: Waasland-Beveren - Lierse

Speeldag 6

28/04: Moeskroen - Zulte Waregem

28/04: KV Kortrijk - Lierse

28/04: OH Leuven - Waasland-Beveren

Speeldag 7

05/05: KV Kortrijk - Zulte Waregem

05/05: Lierse - OH Leuven

05/05: Waasland-Beveren - Moeskroen

Speeldag 8

08/05: Zulte Waregem - Waasland-Beveren

08/05: Moeskroen - Lierse

08/05: OH Leuven - KV Kortrijk

Speeldag 9

11/05: KV Kortrijk - Moeskroen

11/05: Lierse - Waasland-Beveren

11/05: OH Leuven - Zulte Waregem

Speeldag 10

18/05: Waasland-Beveren - KV Kortrijk

18/05: Zulte Waregem - Lierse

18/05: Moeskroen - OH Leuven

Dit is de volledige kalender voor groep B:

Speeldag 1

31/03: Lokeren - Sint-Truiden

31/03: Eupen - Beerschot-Wilrijk

02/04: Antwerp - KV Oostende

Speeldag 2

07/04: KV Oostende - Eupen

07/04: Beerschot-Wilrijk - Lokeren

07/04: Sint-Truiden - Antwerp

Speeldag 3

14/04: Lokeren - Eupen

15/04: Antwerp - Beerschot-Wilrijk

15/04: KV Oostende - Sint-Truiden

Speeldag 4

18/04: Beerschot-Wilrijk - Sint-Truiden

18/04: Eupen - Antwerp

18/04: Lokeren - KV Oostende

Speeldag 5

21/04: Sint-Truiden - Eupen

22/04: KV Oostende - Beerschot-Wilrijk

23/04: Antwerp - Lokeren

Speeldag 6

28/04: Eupen - Lokeren

28/04: Sint-Truiden - KV Oostende

29/04: Beerschot-Wilrijk - Antwerp

Speeldag 7

05/05: Eupen - Sint-Truiden

05/05: Lokeren - Antwerp

06/05: Beerschot-Wilrijk - KV Oostende

Speeldag 8

09/05: Antwerp - Eupen

09/05: KV Oostende - Lokeren

09/05: Sint-Truiden - Beerschot-Wilrijk

Speeldag 9

12/05: Eupen - KV Oostende

12/05: Antwerp - Sint-Truiden

12/05: Lokeren - Beerschot-Wilrijk

Speeldag 10