Zo zien de play-offs eruit

Het doek is gevallen over de reguliere competitie: KV Mechelen zakt naar eerste klasse B, Eupen blijft op het hoogste niveau. Racing Genk en Standard verzekerden zich van de laatste tickets voor play-off 1.

In play-off 1 begint leider Club Brugge met zes punten voorsprong op Anderlecht. Charleroi staat derde op acht punten, dat is er eentje meer dan AA Gent. Genk en Standard hebben beide 22 punten.

Antwerpse derby

Beerschot Wilrijk greep zaterdag naast de promotie naar 1A, maar toch komt er nog een Antwerpse derby. Beerschot zit samen met Antwerp in groep B van play-off 2. Zij krijgen het gezelschap van STVV, KV Oostende, Lokeren en Eupen.

OHL en Lierse in groep A

In groep A staat er dan weer de West-Vlaamse derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem op het programma. Verder zitten in groep A ook Waasland-Beveren, Moeskroen en OH Leuven en Lierse uit eerste klasse B.