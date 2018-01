Zo zet voetbalwereld 2018 in

Het nieuwe jaar is overal ter wereld feestelijk ingezet. Ook de voetballers vierden vannacht de overgang naar 2018, maar het zoontje van Thomas Meunier had daar niet veel zin in. De Hazard-broers vierden oudejaarsavond samen.

FELIZ 2018 !! Een bericht gedeeld door Leo Messi (@leomessi) op 31 Dec 2017 om 7:44 (PST)

Een bericht gedeeld door Cristiano Ronaldo (@cristiano) op 31 Dec 2017 om 4:31 (PST)

Happy New Year !!!! pic.twitter.com/ELTaIbycTQ — Ruud Vormer (@Ruudjevormer8) December 31, 2017

Happy new year pic.twitter.com/0wq2DrmVxp — ORLANDO SÁ (@ORLANDOSA10) January 1, 2018