Zo werkt de UEFA Nations League

Woensdag om 12 uur wordt er in het Zwitserse Laussane geloot voor de Nations League. Dat is een gloednieuwe landencompetitie voor de Europese landen dat live te zien zal zijn op VTM. België zit in de beste groep en zal uitkomen tegen Engeland, Frankrijk, Italië of Nederland. Maar hoe werkt die Nations League. Wij leggen het uit.

De Nations League moet de vriendschappelijke interlands vervangen en zal gespeeld worden tussen september en november 2018, vlak na het WK dus. Alle 55 landen die lid zijn van UEFA worden opgedeeld in vier divisies. In divisie A zitten de beste landen zoals Duitsland, Spanje & België. In divisie D zitten de zwakste landen zoals Gibraltar, San Marino en Gibraltar. Dit is de onderverdeling van alle divisies.

Divisie A: Duitsland, Portugal, België, Spanje, Frankrijk, Engeland, Zwitserland, Italië, Polen, IJsland, Kroatië, Nederland

Divisie B: Oostenrijk, Wales, Rusland, Slowakije, Zweden, Oekraïne, Ierland, Bosnië & Herzegovina, Noord-Ierland, Denemarken, Tsjechië en Turkije

Divisie C: Hongarije, Roemenië, Schotland, Slovenië, Griekenland, Servië, Albanië, Noorwegen, Montenegro, Israël, Bulgarije, Finland, Cyprus, Estland, Litouwen

Divisie D: Azerbeidzjan, Macedonië, Wit-Rusland, Georgië, Armenië, Letland, Faeröer, Luxemburg, Kazachstan, Moldavië, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar

Hoe werkt het?

De landen die in dezelfde divisie zitten spelen tegen elkaar. De Nations League zorgt er dus voor dat de beste Europese landen tegen elkaar kunnen spelen. In het geval van de Rode Duivels spelen wij dus tegen alle Europese toplanden. Divisie A wordt onderverdeeld in 4 groepen van 3 landen. België is samen met Duitsland, Portugal en Spanje reekshoofd en kan dus niet tegen die landen uitkomen.

Het tornooi zelf

De Rode Duivels kunnen in een groep terechtkomen met bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland, of Italië en Polen. Als de Rode Duivels hun groep winnen zullen ze het eindfase van de Nations League spelen in juni 2019. Dan spelen de vier groepswinnaars van divisie A tegen elkaar om te bepalen wie de winnaar wordt van de eerste Nations League.

Als de Rode Duivels echter als laatste eindigen in hun groep, dan ‘degraderen’ ze naar divisie B. In de volgende editie van de Nations League zullen ze dan in die divisie uitkomen. Omgekeerd kunnen landen uit divisie B, C en D ook promoveren en degraderen. Bijvoorbeeld: als Servië in divisie C groepswinnaar wordt, zal het daarna in divisie B uitkomen. Of als Slovenië in divisie B als laatste eindigt zullen zij naar divisie C degraderen.

Wat met het EK 2020?

Voor de duidelijkheid: de Nations League vervangt de kwalificatiecampagne voor het EK 2020 niet. De Rode Duivels beginnen in maart 2019 met hun kwalificatiecampagne en zullen ingedeeld worden in één van de 10 kwalificatiegroepen. Als de Rode Duivels eerste of tweede worden in hun groep kwalificeren ze zich automatisch voor het EK 2020. Moest dat toch niet lukken – zoals Nederland laatst meemaakte – dan is er via de Nations League wel nog een manier om op het EK te geraken.

Er blijven dan immers nog vier plaatsen op het EK 2020 over die nog moeten ingevuld worden. Dit gebeurd door play-offs. Hiervoor komen zestien landen in aanmerking: de groepswinnaars van de vier groepen uit de vier divisies. Per divisie spelen zij een minitornooi. Dus in divisie D kan dat bijvoorbeeld gaan tussen Letland, Armenië, Luxemburg en Andorra. Die vier maken dan onderling uit wie een ticket krijgt voor het EK 2020.

Maar als we gaan kijken naar de groepswinnaars uit divisie A is de kans héél groot dat die landen – bijvoorbeeld België, Duitsland, Frankrijk en Polen – zich al via de gewone kwalificatiecampagne hebben geplaatst. In dat geval wordt hun plaats ingenomen door het hoogst geplaatste land op de UEFA-ranking dat zich nog niet wist te kwalificeren voor het EK.

Een ingewikkeld systeem, maar waardoor wel meer kleine landen nog kans maken om zich te kwalificeren voor het EK.

Bekijk hier nog eens een korte video over de Nations League: