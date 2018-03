Zo probeert Eupi fans naar stadion te krijgen

Voor KV Mechelen en Eupen staat er zondag heel wat op het spel. Dan weten we wie in eerste klasse A blijft en welke club degradeert. Omdat de steun van de twaalfde man belangrijk is, probeert Panda Eupi de supporters van Eupen warm te maken voor het duel met Moeskroen.

Eupi gaat langs in de kerk, op een vergadering, komt tussen in een rechtstreekse televisieuitzending en gaat zelfs langs bij de plaatselijke koeien. Het belooft zondag dan ook een razend spannende strijd tegen degradatie te worden, want het verschil tussen Eupen en KV Mechelen is miniem.

