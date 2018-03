Zes maanden cel voor El Ghanassy

Yassine El Ghanassy (27) moet voor zes maanden de cel in. Dat heeft de politierechter van Brugge beslist. El Ghanassy werd al 15 keer veroordeeld voor te snel rijden. Bovendien reed hij tijdens een rijverbod en moest hij nog opnieuws proeven afleggen.

De ex-speler van AA Gent en KV Oostende moest vanmiddag voor de 15de keer voorkomen, maar stuurde zijn kat naar de rechtbank. In juli 2016 reed hij aan 57 kilometer per uur door de bebouwde kom in Oostende. Een minnelijke schikking wilde El Ghanassy niet betalen, waardoor de zaak bij het Brugse parket terecht kwam. Daar werd ontdekt dat El Ghanassy betrapt werd op het moment dat hij een rijverbod had.

Celstraf

Bovendien werd de Porsche Carrera 4 waarmee hij reed al verbeurd verklaard door de politierechter bij een eerdere veroordeling. In beroep kreeg de huidige speler van Nantes zijn wagen wel terug. De politierechter sprak een strenge straf uit omdat El Ghanassy hardleers is. Zo staat er in het vonnis dat "een rijverbod en boetes weinig indruk maken". Of El Ghanassy zijn straf effectief zal uitzitten is een vraagteken. Behalve de celstraf krijgt hij ook een boete van 6.150 euro en een rijverbod van twee jaar.