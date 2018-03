Yaya Touré stuurt kat naar Ivoorkust

Yaya Touré is terug opgeroepen voor de nationale selectie van Ivoorkust. Touré nam twee jaar geleden afscheid van De Olifanten, maar nam onlangs de beslissing om terug te keren naar de nationale ploeg. Alleen is de middenvelder niet komen opdagen voor de training.

"Alle spelers uit Europa zijn aanwezig in Beauvais (waar de selectie traint), behalve Yaya Touré”, luidt het statement op de officiële site. De Ivoriaanse voetbalbond heeft geen idee waar Touré is. Momenteel is het dus nog onduidelijk of bondscoach Kamara Ibrahim kan rekenen op de middenvelder van Manchester City.