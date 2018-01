Wouters fluit geen wedstrijden meer

Luc Wouters is niet langer te zien op de Belgische voetbalvelden. De professionele scheidsrechter heeft dit weekend besloten om onmiddellijk een punt te zetten achter zijn carrière.

Deze namiddag meldde de Belgische voetbalbond dat Luc Wouters, in samenspraak met Coördinator Arbitrage Betaald Voetbal Johan Verbist, dit weekend beslist heeft om zijn carrière onmiddellijk te beëindigen.

Wouters was 15 jaar lang actief als scheidsrechter in de Belgische hoogste klasse en heeft ook zeven jaar op internationaal niveau wedstrijden in goede banen geleid. Hij wil wel actief blijven in de scheidsrechterswereld, maar welke hij rol daarin gaat spelen, is nog niet bekend.