Witsel naar Aziatische Champions League

Axel Witsel heeft zich met z’n Chinese club Tianjin Quanjian geplaatst voor de groepsfase van de Aziatische Champions League. De Rode Duivel klopte in de laatste kwalificatieronde het Filipijnse Ceres met 2-0.

Witsel stond de hele partij tussen de lijnen bij Tianjin en zag de Franse spits Anthony Modeste beide doelpunten voor zijn rekening nemen. Witsel eindigde vorig seizoen als derde in de Chinese Super League en mocht zo deelnemen aan de laatste kwalificatieronde van de Aziatische Champions League. Daarin bleken ze dus te sterk voor de Filipijnse kampioen Ceres.

Een groot succes voor de Chinese club van Witsel. Want vorig seizoen was meteen het eerste seizoen dat ze konden aantreden in de Chinese hoogste klasse. Onder leiding van de Italiaan Fabio Cannavaro werden ze dus derde en dwongen ze – met succes – een ticket af voor de Aziatische Champions League.