Wilmots: "Je kan Batshuayi niet thuis laten"

Voormalig bondscoach Marc Wilmots is enorm onder de indruk van Michy Batshuayi. In een interview met de officiële website van de Bundesliga prijst hij de intrede van de Rode Duivel in de Duitse competitie. “Hij is snel, vol trucs en kalm voor doel. Hij is net zo goed met zijn rug naar het doel als ervoor en zal altijd lopen om ruimte voor zijn teamgenoten te maken.”

Batshuayi scoorde drie keer in vier wedstrijden voor Borussia Dortmund, dat hem tot het einde van het seizoen huurt van Chelsea. Wilmots is blij met de keuze van de spits. “Zijn beslissing om naar Dortmund te gaan, was de beste die hij had kunnen maken. Als hij zo bezig blijft, zal het moeilijk zijn voor de Belgische bondscoach Roberto Martinez om hem uit te sluiten.”

Origi

De Rode Duivel is niet de enige die hoopt een plaats in de selectie van Martinez. “Hij gaat de strijd aan met Divock Origi (Wolfsburg). Het is begrijpelijk dat Batshuayi mee naar Rusland wil, omdat hij nog nooit een WK heeft gespeeld, terwijl Origi dat wel al deed.” Origi wordt momenteel gehuurd van Liverpool en zit al aan vijf doelpunten dit seizoen.