"Wilde nieuwjaarsnacht kost Radja €100.000"

De wilde nieuwjaarsnacht van Radja Nainggolan krijgt nog een serieus staartje. Volgens de Italiaanse sportkrant Corriere Dello Sport moet de Rode Duivel een boete van meer dan 100.000 euro betalen aan zijn club AS Roma en zaterdag zit hij mogelijk op de bank tegen Atalanta.

#Nainggolan :

" نايغولان بـ اعياد رأس السنة يـظهر بـث

انســتغرام بالسجائر والكــحول والإلفاظ البـذئية " pic.twitter.com/Sk3aH0xUNQ — منبر جماهير روما (@RomaMnbr) 1 januari 2018

Het draait allemaal rond bovenstaand filmpje. Nainggolan liet in de nacht van oud naar nieuw zijn volgers op Instagram zien hoe hij 2018 inzette. De Rode Duivel drinkt in de video verschillende keren van een biertje en steekt een sigaret aan. Op een bepaald moment zegt hij zelfs dat hij dronken is.

Meteen regende het reacties. Ook negatieve van Roma-supporters. Nainggolan diende de criticasters eerst van antwoord met een tweet: “Zelfs op oudejaarsnacht denkt men aan het maken van nieuws. Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar, behalve… Bemoei je met je eigen zaken.”

Anche a capodanno pensate a fare le notizie... auguro un buon anno a tutti tranne a quelli... ma fatevi una vita... — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 1 januari 2018

Een dag later volgden er excuses: “Het spijt me voor wat er vannacht is gebeurd. Iedereen weet dat ik graag bij vrienden ben en dat ik ervan hou om oudejaarsavond te vieren. Maar gisteren ging ik erover.” AS Roma zou hem nu een boete opleggen ter waarde van 30 procent van zijn maandloon. Dat is dus iets meer dan 100.000 euro.