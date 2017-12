Wie was de beste Belg in het buitenland?

2017 was opnieuw een uitstekend jaar voor onze Rode Duivels. Ze kwalificeerden zich voor het WK in Rusland en ook bij hun ploegen blonken ze regelmatig uit. Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens… allemaal hebben ze er een topjaar opzitten. Maar wie was voor jou de beste Belg in het buitenland?

Kevin De Bruyne was vorig jaar al een van de sterkhouders bij Manchester City, maar in 2017 is hij uitgegroeid tot dé metronoom van de Citizens. City-coach Pep Guardiola is wekelijks vol lof over de Rode Duivel. De Bruyne maakte in dit kalenderjaar 11 goals en gaf maar liefst 22 assists. Het enige wat nog ontbreekt is een trofee met Manchester City. Maar op dat vlak lijken ze goed op weg naar de Engelse titel. City heeft al 14 punten voorsprong op eerste achtervolger Chelsea.

Bij Chelsea maken drie andere Rode Duivels het mooie weer. Eden Hazard, Thibaut Courtois en Michy Batshuayi speelden alle drie een belangrijke rol in het behalen van de titel in Engeland. Hazard maakte in 2017 16 doelpunten en deelde 12 assists uit. Courtois hield 19 wedstrijden de nul en Michy Batshuayi maakte het beslissende doelpunt in de titelwedstrijd van Chelsea.

2017 was ook een topjaar voor Romelu Lukaku. In de zomer werd hij voor 85 miljoen euro getransfereerd van Everton naar Manchester United. Daarmee werd hij in één klap de duurste Belg aller tijden. Ook qua doelpunten zat het wel snor voor Lukaku in 2017. In totaal maakte hij 31 goals en hij gaf ook 7 assists.

Maar de titel van ‘Belgisch topschutter in het buitenland’ moet Lukaku wel laten aan Dries Mertens. Hij maakte in 2017 maar liefst 32 doelpunten en gaf ook 20 assists bij Napoli.