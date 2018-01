Everton heeft de transfer van Theo Walcott afgerond. Dat maakten de Toffees woensdag zelf bekend. Met de transfer zou meer dan 20 miljoen euro gemoeid zijn.

Walcott speelde al sinds 2006 voor Arsenal en maakte er 108 doelpunten in 397 wedstrijden. De laatste tijd zat hij er op een zijspoor.

