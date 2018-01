Waasland-Beveren redt punt in slotfase

Waasland-Beveren heeft thuis een punt gepakt tegen Zulte Waregem. Essevee leek op weg naar een derde zege op rij, maar vijf minuten voor tijd maakte Jens Cools er 2-2 van. Onderin het klassement loopt Eupen weer een puntje uit op rode lantaarn KV Mechelen.

Waasland-Beveren en Zulte Waregem maakten er een leuke wedstrijd van op de Freethiel. Thelin zette de thuisploeg al vroeg op voorsprong vanop de stip, na de pauze ging Essevee erop en erover. Harbaoui maakte op het uur de gelijkmaker en nog geen vijf minuten later stond het 1-2 via Olayinka. In het slot van de wedstrijd redde Jens Cools alsnog een punt voor Waasland-Beveren.

Eupen doet opnieuw een zaakje in de strijd tegen degradatie. De Panda’s speelden 0-0 gelijk op bezoek bij KV Kortrijk. Na de nederlaag van KV Mechelen vrijdag loopt Eupen zo een punt uit op Malinwa. Het verschil tussen de voorlaatste en laatste in het klassement is nu twee punten.

Bekijk hier de beelden van Waasland-Beveren - Zulte Waregem.

Bekijk hier de beelden van KV Kortrijk - Eupen