Waasland-Beveren kiest voor Vermant

Sven Vermant is de nieuwe trainer van Waasland-Beveren. Dat maakte de club vrijdagochtend bekend. Vermant volgt Philippe Clement op en komt net zoals hem over van Club Brugge. Vermant was daar tot nu toe beloftencoach. De nieuwe trainer leidde vrijdagvoormiddag al meteen zijn eerste training bij Waasland-Beveren en werd opgewacht door enkele supporters.

Vermant vs. Clement

Bijna drie weken nadat Philippe Clement vertrok naar Racing Genk heeft Waasland-Beveren een nieuwe trainer: Sven Vermant. Vermant komt net zoals Clement over van Club Brugge. Een andere gelijkenis is dat het ook voor hem zijn eerste job is als hoofdcoach.

Vermant was de voorbije jaren actief als jeugdtrainer bij Club Brugge. Sinds het seizoen 2010-2011 stond hij er aan het roer bij de beloften. “Sven Vermant is opnieuw een jonge, Belgische trainer die zijn kans krijgt om door te groeien bij Waasland-Beveren”, meldt de club. “Hij zal het project dat begin dit seizoen werd ingezet, verderzetten.”

Lange termijn

De 44-jarige Vermant tekent een contract voor drie seizoenen en een half bij Waasland-Beveren. “We willen op de Freethiel op lange termijn werken, dat is al een tijdje duidelijk”, zegt voorzitter Dirk Huyck. “Sven heeft ook veel goesting om zich in ons project te storten. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit opnieuw een succesverhaal wordt.”