Waalse derby onbeslist

Sporting Charleroi en Standard hebben zondagavond 1-1 gelijkgespeeld. Charleroi ziet op deze manier leider Brugge niet verder uitlopen, maar Standard schiet met dit resultaat weinig op in de strijd om play-off 1.

Een gebrek aan creativiteit bij Standard, een hecht blok van Charleroi en stevige duels aan beide kanten leidden tot weinig kansen in een saaie eerste helft. De merkwaardigste fase kwam er in de 35ste minuut. Koutroubis hing in de zestien duidelijk rond de nek van Charleroi-verdediger Dessoleil, maar scheidsrechter Laforge vond het geen strafschop. Een doelpunt van Emond werd twee minuten later nog terecht afgekeurd voor buitenspel, maar nadien gebeurde er niets noemenswaardigs meer. 0-0 was de logische ruststand.

Ook de tweede helft ging gelijk op, maar er kwamen wel meer kansen voor beide ploegen. In de 66ste minuut viel het eerste doelpunt. Laifis smeet zich in de zestien opzichtig voor Bedia, waardoor hij de aanvaller van Charleroi ten val bracht. Laforge twijfelde deze keer niet en gaf wel een penalty. Rezaei nam het geschenk in dankbaarheid aan: 1-0. Exact 10 minuten later was de vreugde van Charleroi alweer verleden tijd door de gelijkmaker van invaller Orlando Sá.

Charleroi blijft met het gelijkspel tweede in de stand, op 12 punten van leider Club Brugge. Het loopt wel een puntje verder uit van Anderlecht, dat vrijdagavond verloor op het veld van Sint-Truiden. Standard blijft achtste op een punt van Genk en blijft de Limburgers op de hielen zitten in de strijd om een ticket voor play-off 1.