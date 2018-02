Vossen werkt hard aan comeback

Het is niet het seizoen van Jelle Vossen. Sportief beleeft de spits van Club Brugge geen hoogdagen en momenteel staat hij enkele weken aan de kant met een enkelblessure. “Ik was de eerste dagen na die blessure niet om aan te spreken”, reageert hij bij Club TV.

Vossen kwam in de wedstrijd tegen Waasland-Beveren twee weken geleden slecht neer op de enkel en moest zo na een half uur naar de kant. “Ik voelde meteen een krak. Het moment was heel jammer, zeker omdat ik voor het eerst sinds lange tijd nog eens mocht starten.”

Hoelang Vossen aan de kant staat is nog niet duidelijk. “Ik hoop om nog een wedstrijd van de reguliere competitie mee te pikken, maar dat lijkt wishful thinking. We zien wel waar we uitkomen. Het belangrijkste is dat de blessure goed geneest.”