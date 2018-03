Vormer in voorselectie Oranje

Ruud Vormer heeft uitzicht op een eerste selectie voor het Nederlands elftal. De Gouden Schoen van Club Brugge is door kersvers bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie voor de oefeninterlands tegen Engeland en Portugal. Voor de 29-jarige middenvelder is dat een primeur.

Koeman, de opvolger van Dick Advocaat, zette 33 namen op papier. Bij hen ook nieuwkomers als Marco Bizot, ex-doelman van Genk, en de 18-jarige Ajaxspits Justin Kluivert, zoon van Patrick. Koeman maakt volgende week vrijdag zijn definitieve groep bekend voor de wedstrijden tegen Engeland (op 23 maart in Amsterdam) en Portugal (op 26 maart in Genève).