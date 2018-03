Vormer dan toch niet in selectie Oranje

Ruud Vormer is naast de definitieve selectie van Nederland gevallen voor de oefenwedstrijden tegen Engeland en Portugal. De Gouden Schoen mocht daar nochtans op hopen, want hij zat voor het eerst in de ruime voorselectie.

Die voorselectie bestond uit 33 spelers. Bondscoach Ronald Koeman liet daar nog acht spelers van afvallen, waaronder dus Ruud Vormer. Koeman heeft wel plaats voor vijf andere debutanten: Marco Bizot (AZ, ex-KRC Genk), Hans Hateboer (Atalanta), Guus Til (AZ), Justin Kluivert (Ajax) en Wout Weghorst (AZ).